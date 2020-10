Isolda recebe apoio de advogados e juristas: "Nossa proposta é modernizar a gestão pública"

A candidata à prefeita de Mossoró, Isolda Dantas, foi recebida por um importante grupo de advogados que decidiram apoiar o projeto de uma Mossoró diferente e com cuidado para as pessoas.

O encontro aconteceu na sede do escritório de Lindocastro Nogueira, onde os profissionais do Direito ouviram de Isolda os projetos para uma cidade mais inclusiva e democrática.

"Temos em Mossoró um importante e numeroso grupo de advogados pela democracia, que estão interessados em sugerir e apoiar o projeto de mudança para Mossoró", explicou a candidata.

Entre os temas abordados com os advogados e juristas, inclui-se a forma de gestão participativa , modernização do setor público e desburocratização da máquina, de maneira a facilitar o acesso e andamento dos processos em nível municipal.

"Observamos estas sugestões, muitas delas que já compõem o nosso plano de governo. A modernização da gestão passa por uma administração eficiente, que neutralize os obstáculos para o cidadão que necessite do serviço público", explicou Isolda.

Lindocastro, por sua vez, que também é professor da Universidade do Estado do RN (UERN), ressaltou o apoio dos advogados a Isolda.

"É ela quem representa um projeto de mudança e valorização das pessoas. Essa é a função do Município, fortalecendo o serviço público para que seja de qualidade e de acesso universal. Não é verdade que o serviço público é ineficiente. Precisamos resgatar e valorizar as funções do Estado, porque somente assim se cria um ambiente propício para o crescimento nos negócios e com segurança jurídica", afirmou.