Novos vouchers de turismo já estão disponíveis no aplicativo Nota Potiguar

“Estamos bem satisfeitos com a demanda e procura que tivemos nos últimos dias. Já atendemos algumas reservas e temos outras para este mês e também nos próximos meses. O retorno tem sido bem satisfatório e os clientes, todos sem exceção estão elogiando muito tanto a parte da premiação quanto a experiência de virem se hospedar aqui na Oka da Mata”, relatou Giuliano gerente do hotel Oka da Mata na praia da Pipa, classificada na categoria 3 do programa Turismo Cidadão.

Já está disponível no Aplicativo Nota Potiguar a primeira parcela dos vouchers do mês para os meios de hospedagem da categoria 1, que requer 15 pontos, para a categoria 2 (30 pontos) e para a categoria 3 (45 pontos), além de vouchers para os passeios de buggy (40 pontos).

A distribuição do segundo lote está marcado para ser aberto no dia 22 de outubro. A divisão em lotes visa dar oportunidade para que mais participantes do Turismo Cidadão consigam acumular pontos com a inclusão do CPF na nota fiscal nas compras do mês, já que a quantidade mensal dos vouchers é limitada.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado, idealizado pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), em parceria com a Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN), através da campanha Nota Potiguar para fomentar o turismo interno no RN.

A secretaria de turismo tem realizado um amplo trabalho junto aos meios de hospedagem, auxiliando no cadastro ao programa, para que mais empresas possam ser beneficiadas e o cidadão tenha mais opções na hora de escolher sua hospedagem ou passeio de buggy.

A relação dos empreendimentos e participantes pode ser conferida AQUI.

Mensalmente, o Turismo Cidadão destina R$ 100 mil em produtos turísticos para os potiguares, totalizando nessa fase experimental R$ 300 mil.

Além disso, a Nota Potiguar oferece também descontos no IPVA, brindes e também sorteio de 45 prêmios, que variam entre R$ 1 mil, R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 50 mil.

Para participar, basta instalar o aplicativo, fazer o cadastro e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal ou escanear com o app o QR Code da nota fiscal em até seis horas após o momento da compra.

A cada R$ 50 o participante acumula um ponto. Mas uma nota fiscal dá direito a, no máximo, dez pontos. E durante todo o mês o acúmulo máximo é de 80 pontos.