Polícia registra três ocorrências de homicídio na noite deste domingo, 18

Sirleide foi morta possivelmente por assaltante em Carnaubais; Evair Macário foi morto a tiros em Porto do Mangue; e o mossoroense Douglas Silva foi assassinado em Felipe Guerra

A Polícia registrou no início da noite deste domingo, 18, três ocorrências de homicídio: uma na cidade de Felipe Guerra/RN, outra em Porto do Mangue/RN e terceira em Carnaubais-RN.

Em Felipe Guerra, a Polícia já levantou a placa do veículo (Audi, de cor branca) e descobriu que o proprietário é comerciante em Mossoró. Tem uma loja que vende peças de carretas.

Em Felipe Guerra, foi dito que o nome da vítima é Douglas Silva, residente em Mossoró. A confirmação oficial deve ser divulgado após exame no corpo, que deve ocorrer em Mossoró.

Em Porto do Mangue, o assassinato aconteceu ás 19h30 perto do Laja Jato. A vítima é Evair Macário Bento, de 26 anos. Ele foi executado com tiros na cabeça.

Em Caraúbas, o ataque a tiros deixou duas vítimas: Uma mulher chamada Sirleide morreu no loca e um rapaz de nome Gilton está sendo socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Neste caso, o Blog Focoelho relata que o casal retornava do Alto do Rodrigues, quando teria sido abordado por assaltantes. Sirleide foi baleada na cabeça e morreu no local.

Com os locais isolados pela Policia Militar, o Instituto Técnico-científico de Perícia, coordenação de Mossoró, foi acionado aos dois locais para remoção dos corpos.

O caso de Felipe Guerra será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Apodi e o caso de Porto do Mangue será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Areia Branca.

O caso do possível latrocínio no município de Carnaubais deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Assu, que já está se inteirando dos fatos.