Mossoró e mais 15 cidades podem ter abastecimento reduzido por obra do DNOCS. O serviço acontecerá de 23 a 27 de outubro, na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Para isso, será necessário o fechamento da comporta, o que pode reduzir o abastecimento de água; A Caern alerta para que a população reserve água e faça uso racional no período; Veja outras cidades afetadas.

Entre os dias 23 e 27 de outubro o Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS) realizará obras na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Para realização do serviço será necessário o fechamento da comporta, o que pode reduzir o abastecimento de água para 16 cidades.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (19), pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), que alerta a população para que reserve água e faça uso racional no período.

Os municípios que podem ter redução no abastecimento são: Mossoró, Alto do Rodrigues, Angicos, Assú, Caiçara do Rio dos Ventos, Carnaubais, Fernando Pedroza, Guamaré, Jardim de Angicos, Lajes, Macau, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pendências, Riachuelo e Serra do Mel.

A Caern ainda informou que alinhou com o DNOCS medidas para minimizar os impactos no abastecimento. Dentre elas, um aumento na liberação de água no rio Piranhas no período que antecede a obra, possibilitando uma maior reservar.

De acordo com Jairo Ferreira, Gerente da Caern Regional Sertão Central, será uma reserva para que a Companhia possa fazer a captação da adutora Jerônimo Rosado que abastece parte de Mossoró e Assú.

A reserva também servirá para o abastecimento das cidades de Pendências, Macau, Guamaré, Alto do Rodrigues e Carnaubais, com captações ao longo do rio Piranhas. Água do açude Medubim também dará reforço para abastecimento destas cidades.

Já no sistema adutor Sertão Central, o DNOCS construirá uma adutora emergencial para funcionar no período, captando água do lago da Armando Ribeiro e levando até o canal do Pataxó.

A captação para as cidades abastecidas pela adutora Sertão Central (Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos, Fernando Pedroza, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta, Pedro Avelino e Riachuelo) ocorre pelo Canal.

Após a conclusão das obras, a água da barragem Armando Ribeiro será liberada em maior quantidade e reforçará pelo período de quatro dias para recuperar o volume nas captações e normalizar o abastecimento das cidades.

MERCADO LIVRE

O cronograma de paradas no abastecimento para adequação dos sistemas ao mercado livre de energia estará concentrado em Mossoró, a partir desta terça-feira (20).

A Caern vem realizando testes e adequações da medição nos seus sistemas, em parceria com a concessionária de energia elétrica.

