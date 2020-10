Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promove atividades gratuitas e online

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) oferece uma série de eventos virtuais gratuitos sobre o tema Inteligência Artificial. As atividades que começam hoje e acontecem até o próximo sábado integram a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os participantes receberão o certificado até 15 dias após o evento.

Por conta da pandemia do coronavírus, a 17ª edição do evento será realizada de forma totalmente online, mas mantendo a tradição de anos anteriores. Estão programadas uma série de eventos culturais, palestras, bate-papos e encontros temáticos a fim de aproximar pesquisadores de diversas áreas.

A palestra Inteligência Artificial: Manipula Mercados, Influencia a Segurança Nacional e Sabe o que Você Pensa, ministrada por Paulo de Souza, da Griffith University, da Austrália, abre as atividades.

Outros destaques serão A Inteligência Artificial e seus Desafios no Combate à Cultura da Desinformação, de Aline Marins Paes Carvalho, da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Desenvolvimento de Jogos Uma Rápida Introdução no Mundo do Game, ministrada por Henrique Buzeto Galati, do IFSP. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

Realizada em outubro, para comemorar o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, a ação tem o objetivo de mobilizar a população, em especial os jovens, para atividades científico-tecnológicas.

