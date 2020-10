PM registra homicídios em Tibau e Portalegre na manhã desta terça-feira (20)

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte registrou dois homicídios no início da manhã desta terça-feira (20), tendo um ocorrido na cidade de Tibau e outro em Portalegre.

O primeiro caso aconteceu por volta das 5h30. A vítima foi identificada como André Dantas da Silva, de 41 anos, natural de Mossoró.

De acordo com informações do Polícia Militar, André foi morto com cerca de dois disparos de arma de fogo, na Av. Deon Caenga, nas proximidades do esquinão da Lagoa, praia das Emanuelas.

A vítima estava residindo atualmente no município de Tibau e foi morta nas proximidades de sua residência. A PM não soube informar sobre a autoria do crime afirmando que ao chegar no local, André já estava sem vida e não houve relatos de testemunhas.

Já no segundo caso, na cidade serrana de Portalegre, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 6h, na sala de uma residência, no bairro Carrapicho, onde ela estava hospedada.

O homem não tinha identificação, mas o dono da residência informou a PM que o apelido dele era “Playboy”, que era natural de Natal e havia chegado à cidade na noite anterior ao crime, onde permaneceria até o final de semana.

Ainda segundo a PM, “Playboy” teria sido morto com golpes de um objeto perfurante, possivelmente uma faca. O informação só poderá ser confirmado após o exame de necropsia.

Os corpos das duas vítimas foram removidos para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró. A família da vítima de Portalegre deve comparecer ao local para reconhecimento do corpo.