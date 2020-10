As inscrições para os cursos gratuitos em Tecnologia da Informação (TI) do Programa Novos Caminhos estão na reta final e se encerram quarta-feira (21).

Iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN), são ofertadas 9,3 mil vagas para a 4ª turma de formações online.

As oportunidades abrangem três tipos de formação: Programação Web, Programação para Dispositivos Móveis e Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos.

A seleção, cujas inscrições podem ser feitas por meio do site do programa, acontecerá mediante sorteio e o resultado será divulgado na quinta-feira (22).

As aulas online estão previstas para começarem no dia 02 de novembro e somam cargas horárias que variam entre 200h a 240h. Todos os formados recebem certificados do programa.

As vagas são distribuídas da seguinte forma: 4,2 mil para o curso de Programação Web, 2,7 mil para Programação de Dispositivos Móveis e 2,4 mil para as formações em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos.

NOVOS CAMINHOS

O Novos Caminhos é uma iniciativa que promove capacitações frente às novas demandas profissionais do mercado, formando profissionais para o futuro por meio do ensino de conhecimentos técnicos em diversas áreas.

Além dos cursos do IMD, a UFRN também oferece, pelo Novos Caminhos, formação online na área de aquicultura – Piscicultura e Produção Comercial de Peixes Ornamentais –, cursos ministrados pela Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN).