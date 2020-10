Quer melhorar seu inglês? Conheça esses cinco podcasts

O inglês é um dos idiomas mais importantes do mercado de trabalho e ser fluente na língua é fundamental para os profissionais que desejam conquistar melhores oportunidades e ter uma carreira de sucesso. E se tornou algo muito comum utilizar podcasts para ajudar a melhorar o aprendizado do inglês.

“A internet é um campo vasto de oportunidades para quem quer aprender inglês. E o podcast é a ferramenta perfeita pra quem tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades de compreensão e fala. Nós aprendemos a falar ouvindo as pessoas falarem e tentando imitá-las, então não é uma grande surpresa o fato desse tipo de recurso ser tão benéfico para aqueles que buscam desenvolver suas habilidades em um novo idioma”, revela o professor de Inglês e criador do Café Bilíngue, curso feito a distância, Thales Alberto.

“No @cafe.bilingue, por exemplo, o conteúdo é pensado justamente para ajudar os seguidores a exercitarem as habilidades de comunicação de formas múltiplas. Audiovisual e design para que as pessoas que acompanham a página aprendam inglês em contexto, de forma leve, consciente e eficaz.”, conclui o professor.

Para te ajudar no aprendizado, separamos uma lista de podcasts com aulas completas que vão te ajudar a melhorar o seu inglês e assim, fica mais fácil incluir os estudos na rotina diária. Confira:

Premier Skills English

O nosso aprendizado se torna muito mais fácil quando conseguimos combinar o conteúdo com assuntos do nosso cotidiano. Essa é a proposta do Premier Skills English, criado através de uma parceria entre a Premier League e o British Council. O podcast tem como proposta contribuir para o entendimento do idioma de forma gratuita através de bate-papo sobre futebol.

Nos podcasts, são discutidos temas como gramática e vocabulário, trazendo exemplos voltados para o ambiente esportivo. Os episódios também falam sobre expressões que são características do mundo do futebol, além de disponibilizar no site oficial exercícios e atividades práticas.

Disponível em: Spotify , Apple Podcasts e site do British Council

6 Minute English

Criado pela rede britânica BBC, o podcast 6 Minute English tem uma série de episódios que abordam uma notícia ou informação para ser discutida em inglês. Os temas abordados trazem diferentes curiosidades do mundo.

Em episódios há discussões sobre questões da atualidade, como a vida pós-pandemia, mudanças provocadas pela Covid-19 nas cidades e temáticas curiosas, como a comida utilizada no espaço.

Além de treinar a técnica da escuta (listening), no site, é disponibilizada uma transcrição do episódio completo e uma lista com o vocabulário mais relevante usado pelos apresentadores.

Disponível em: Spotify , Apple Podcasts e Google Play

English Podcast

Com uma linguagem mais informal, o programa apresenta diferentes dicas que ajudam o estudante ao longo do seu aprendizado. Por exemplo, como aprender inglês mais rápido, estudar sozinho e ter mais autonomia ao estudar o idioma.

Há, ainda, aulas com foco em gramática, vocabulário e pronúncia. As aulas são em formato de bate-papo e são apresentadas em português, o que facilita o entendimento de quem ainda está iniciando no entendimento do idioma.

Disponível em: Spotify , Apple Podcasts, Castbox e Deezer .

Podcasts in English

Com aulas que têm menos de cinco minutos de duração, o programa conta com uma variedade de conteúdos. As aulas são divididas em três níveis:

Nível 1: básico e pré-intermediário

Nível 2: intermediário

Nível 3: avançado

O podcast também possui episódios específicos para abordar exercícios que melhoram a pronúncia e inglês para negócios.

Disponível em: no site e Apple Podcasts.

The English We Speak

Considerado um podcast de nível mais avançado, as aulas são focadas em apresentar algumas "gírias" ou expressões mais atuais do idioma. Como exemplo, o uso do termo "cancelamento", em inglês, ou o uso de palavras tradicionais como "vanilla" em um contexto mais informal.

O podcast faz parte da Learning English, da BBC. Os episódios têm, em média, três minutos de duração.

Disponível em: Spotify , Apple Podcasts e no YouTube.