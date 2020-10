Cláudia se compromete a priorizar a viabilidade da Clínica Escola para Autista

Cláudia Regina foi recebida pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró – AMOR e assinou Carta de Compromissos apresentada pela entidade com demandas a serem firmadas em parceria com o poder público. Entre elas, a democrata se comprometeu em priorizar a viabilidade da Clínica Escola.

A proposta visa dar suporte às famílias de pessoas com autismo a partir de um espaço que agregue serviços em educação, saúde e desenvolvimento social.

De acordo com o documento, os pontos apresentados atendem “importante parcela da população que continua sendo prejudicada em seus direitos básicos enquanto cidadãos/cidadãs”.

O projeto da escola foi construído a partir de proposição dos próprios familiares, que relataram no encontro as dificuldades enfrentadas para acesso aos serviços de diagnósticos e cuidados da pessoa autista.

Para sanar esses empecilhos, a carta elenca a necessidade de contratação imediata de especialistas para o acompanhamento do indivíduo com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, sobretudo médico neurologista e psiquiatra infantil.

Mas não somente a saúde. A autonomia do indivíduo também foram pontos apresentados e, nesse sentido, entram os cursos de capacitação, o apoio para a criação de vagas no mercado de trabalho e treinamento nos órgãos que lidam com atendimento ao público.

Cláudia Regina destacou sua experiência com o incentivo às associações e seu compromisso com a causa.

“Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é extremamente ligado ao nosso modo de trabalho. O Plano de Governo que apresentamos a Mossoró está em construção constante juntamente porque quero priorizar o contato com as organizações que estão pensando, executando e propondo soluções”, comentou a candidata Cláudia Regina.