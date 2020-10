Os candidatos a vereadores na cidade de Mossoró estão inovando cada vez mais quando o assunto é cuidar do meio ambiente e da sustentabilidade. Temas cada vez mais relevantes nos dias atuais e que influenciam diretamente na vida da coletividade.

A professora Marleide Cunha, que concorre a uma vaga na câmara no pleito de novembro, oficializou um acordo junto ao grupo ambientalista do Fridays For Future Mossoró, para melhorar a arborização da cidade.

Caso eleita, a candidata se comprometeu a plantar uma árvore para cada cidadão que depositou um voto nela.

“Para uma cidade como Mossoró, que cresce bastante verticalmente e que possui um trânsito cada dia mais volumoso, não se pode esquecer que o clima vem sendo massacrado por essa urbanização cada vez mais ampla e por esse excessivo número de transportes poluentes na cidade”, lembrou.

Veja mais:

Candidato a vereador produz “santinhos” com papel que pode virar planta





Marleide explicou que a iniciativa surgiu a partir de um debate realizado junto aos ambientalistas e que Mossoró precisa “respirar mais e melhor”.

“É por você, é pela sua saúde, é pelo clima e por uma Mossoró mais viva, mais verde, mais fria e menos poluente. A cidade do sol vai ser também a cidade do ar mais puro. Com coragem é possível agir, defender e lutar pelo meio ambiente”, concluiu.