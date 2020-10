Governo do RN empossa novos Policiais Penais aprovados em 2017

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria da Administração (Sead/RN), empossou 25 novos policiais penais, aprovados no concurso público de 2017.

A assinatura foi feita durante reunião com a diretoria do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Rio Grande do Norte (Sindppen-RN), representada pelo presidente em exercício, André Jucá, e o secretário-geral, Erlon Bernardo.

A secretária de administração, Virgínia Ferreira, já assinou mais da metade dos termos e deve concluir nos próximos dias.

Além dos termos de posse, também foram assinadas implantações de níveis cujos processos foram aprovados na última reunião do Comitê de Gestão e Eficiência.

Os 25 novos policiais penais foram convocados no dia 15 de outubro. Eles ocuparão cargos de pessoas que se aposentaram.

Veja mais:

Veja os nomes dos 25 novos policiais penais convocados pelo Governo do RN