A Polícia Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (27), em Mossoró/RN, a Operação Falsos Heróis, que investiga as atividades de organização criminosa voltada à prática de contrabando de cigarros e produtos falsificados.

A operação conta com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI).

Cerca de 165 policiais federais estão cumprindo 26 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva nas cidade de Areia Branca, Tibau e Mossoró, no RN, em Belém e Ananindeua, no Pará, e na capital de São Paulo.

Também foi determinado o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão com relação a outros nove investigados, bem como o sequestro judicial de 22 contas bancárias.

As diversas diligências realizadas no curso da investigação permitiram identificar a existência de uma organização criminosa bem estruturada, cujo modus operandi consiste no transporte naval de produtos contrabandeados (cigarros, vestuário e equipamentos eletrônicos falsificados).

Os produtos tem origem no Suriname e são internalizados de forma clandestina em pontos da costa dos municípios potiguares de Areia Branca, Porto do Mangue e Macau, sendo posteriormente transportados para diversos estados, principalmente São Paulo, onde são comercializados em locais notadamente conhecidos por esta prática.

Somente entre os anos de 2018 e 2019, a Orcrim movimentou cerca de 185 milhões de reais, revelando a alta lucratividade da empreitada criminosa.

Dentre os investigados, constam empresários, policiais civis do Rio Grande do Norte, além de um secretário municipal da cidade de Areia Branca/RN.

Os crimes imputados são os de contrabando qualificado (art. 334-A, §3º, CP) e organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, e § 4º, incisos II e V, da Lei 12.850/2013), cujas penas, somadas, podem ultrapassar a 23 (vinte e três) anos de prisão.





ATUALIZAÇÃO

Durante a ação da PRF na manhã desta terça-feira (27), visando o combate ao contrabando de cigarros em Mossoró, Tibau e Areia Branca, foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro.

As primeiras imagens da operação Falso Heroi mostra os agentes apreendendo caixas e mais caixas de dinheiro. Os agentes quebraram cofrinhos recheados de cédulas de R$ 100 e ate ursinhos de pelúcia com tufos de dinheiro.

O trabalho está em andamento, devendo ainda nesta terça-feira ser convocada uma coletiva de imprensa para os delegados da PF e agentes da Receita detalharem a operação que estava dando enorme prejuízo aos cofres públicos.