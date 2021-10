Banco do Nordeste aplica mais de R$200 milhões em 2015 no RN

O Banco do Nordeste comemora o Dia da MPE, no próximo dia 5 de outubro, com mais de R$ 2 bilhões aplicados em investimento e capital de giro de micro e pequenas empresas (MPE) de toda a sua área de atuação, totalizando quase 50 mil operações de crédito. No Rio Grande do Norte, foram contratados mais de R$ 200 milhões em 8 mil operações.



Até setembro, a quantidade de contratações, utilizando recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), havido crescido 12,2% em comparação ao mesmo período de 2014.



O Banco do Nordeste conta atualmente com 105 mil clientes do segmento MPE, tendo liberado, nos últimos cinco anos, mais de R$ 15,0 bilhões em operações de crédito. Só em 2014, o Banco do Nordeste emprestou R$ 2,96 bilhões às MPEs nordestinas. A maior parte das contratações beneficiou empresas que atuam no comércio (47%), seguidas pelos setores de serviço (26%) e indústria (24%).



“Enfatizamos que o Banco do Nordeste mantém o seu fluxo normal de concessão do crédito. Considerando o habitual comportamento de aquecimento nos meses chamados ‘B R O, bró’ (final do nome dos meses a partir de setembro), prevemos o incremento de contratações de modo a alcançar R$ 3,1 bilhões neste ano”, avalia o superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio, Luiz Sérgio Farias Machado.



Acesso ao crédito



No Banco do Nordeste, as MPEs contam com as taxas mais atrativas do mercado e prazos para pagamento que podem chegar até 15 anos; a carência e o bônus de adimplência são outros destaques.



Podem ser financiados até 100% de projetos voltados para implantação, expansão, modernização e relocalização de empreendimentos, além de aquisição de máquinas e equipamentos, veículos utilitários, matérias-primas e estoques.



“Ofertamos, também todos os demais serviços bancários necessários ao atendimento integral às empresas, como cheque especial, antecipação de recebíveis, cartão de crédito e débito, fundos de aplicações financeiras, seguros, desconto de títulos e outros. O Banco conta, ainda, com o capital de giro rotativo, cuja operacionalização ocorre por cartão”, complementa o superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio, Luiz Sérgio Farias Machado.