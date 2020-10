RN tem 80.671 casos confirmados para Covid-19 e 2.569 óbitos

“Estamos acompanhando esta segunda onda na Europa e o crescimento de casos na região Norte do Brasil, principalmente Amapá e Amazonas, o que chama atenção para manutenção do estado de alerta aqui no RN. É preciso reforçar a vigilância, o rastreamento de contatos para diagnóstico precoce, acelerar as testagens e continuar com as medidas de distanciamento e higiene”, disse o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (28).

De acordo com o gestor, o descumprimento das medidas de segurança pode ser um dos fatores que contribuem nesses locais para a aceleração da transmissão e do número de casos.

“A retomada das atividades sociais pode ser mantida, mas seguindo as normas de segurança e as medidas de proteção, até que tenhamos uma vacinação ou desenvolvimento da imunidade coletiva”, completou Maia.

De acordo com os dados epidemiológicos da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), nesta quarta-feira, são 80.671 casos confirmados para Covid-19, além de 32.453 suspeitos e 189.712 descartados.

Até o momento, foram confirmados 2.569 óbitos, sendo um óbito nas últimas 24h e um total de 360 óbitos em investigação e 650 óbitos descartados.

A taxa de ocupação de leitos está em 36%. Até o final da manhã desta quarta, 207 pessoas estavam internadas em leitos críticos e clínicos em unidades de saúde públicas e privadas do estado.

Por região de saúde, a ocupação de leitos está em 29% na região Metropolitana, 50% no Oeste, 88% no Alto Oeste, 23% na região do Seridó, Trairi/Potengi com 50% e as regiões Agreste e Mato Grande estão sem pacientes internados em leitos de UTI.

SERVIDOR PÚBLICO

Lembrando o Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, Cipriano Maia saudou a todos os servidores do estado e reforçou o importante papel do SUS e do serviço público no enfrentamento da pandemia.

“O fortalecimento do serviço público vem a partir do seu reconhecimento e valorização. São os profissionais que dedicam suas capacidades para atender as necessidades sociais, viabilizar políticas públicas e prestar um bom serviço. O Governo do Estado vem continuamente valorizando o servidor público - mesmo em situação de crise fiscal - garantindo o pagamento dos salários em dia, e na área da saúde com a implantação das progressões de carreira, instituição da insalubridade em seu maior valor, produtividade diferenciada, chamamento de novos servidores através de concurso público, além de investimento na educação permanente e o estímulo a sua participação na gestão”, finalizou.