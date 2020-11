Ele fez a afirmação na madrugada desta quarta-feira (4), mesmo estando atrás de Joe Biden nas projeções de delegados no colégio eleitoral; O discurso de Trump cumpre o que havia sido previsto em reportagem no site Axios, no domingo, que adiantava que o presidente poderia declarar sua vitória e contestar os votos recebidos por correio e ainda não contados na noite da eleição.