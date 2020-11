Segunda etapa da campanha de imunização contra febre aftosa no RN segue até o fim de novembro

A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa teve início nesta terça-feira (03), e segue até o fim do mês de novembro.

Segundo o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (IDIARN), a meta é vacinar mais de 330 mil animais no Estado do Rio Grande do Norte.

Nesta etapa, a vacinação é obrigatória apenas para os animais de 0 a 24 meses, correspondendo a 30% do rebanho atual, porém, todos os animais deverão ser declarados.

O produtor cadastrado junto ao IDIARN deve adquirir sua vacina em uma das lojas autorizadas a comercialização e, após isso, vacinar os animais e declarar o rebanho em um dos escritórios do IDIARN, EMATER ou Secretarias Municipais de Agricultura.

Com um rebanho de mais de 1 milhão de animais, o Estado segue mantendo altos índices de cobertura vacinal. Em maio, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, a primeira etapa registrou números positivos, onde foram vacinados 94,34% do rebanho potiguar.

“O Rio Grande do Norte já é reconhecido internacionalmente livre de aftosa com vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A meta agora é que até 2023, o Estado adquira o status de livre da febre aftosa sem a vacinação. Já são mais de duas décadas sem focos da doença no RN, resultado do trabalho coletivo do Idiarn com o Ministério da Agricultura”. – Mario Manso, diretor geral do IDIARN

A febre aftosa é uma doença causada por vírus que provoca febre e aftas, principalmente na boca e entre os cascos dos animais, causando enorme perda na produção de leite e carnes.