Centro Especializado em Reabilitação de Mossoró será o primeiro do Estado

Saudade Azevedo diz que a obra está sendo concluída no bairro Santo Antônio e é a primeira unidade a ser instalada no RN e a quarta do país, num investimento de aproximadamente 15 milhões. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Saudade Azevedo, no local serão trabalhadas as reabilitações motora, auditiva, intelectual e visual; A gestão aguarda a entrega de mobiliários e equipamentos para iniciar o funcionamento, previsto para dezembro.

O Jornalista Cezar Alves conversou nesta quinta-feira (5) com a secretária de saúde de Mossoró, Saudade Azevedo, sobre o início das atividades do Centro Especializado em Reabilitação (CER 4) Benomia Maria Rebouças, ao lado do Campo da Estrada da Raiz, zona norte da cidade.

As obras da unidades já estão quase 100% concluídas. O Centro, localizado no bairro Santo Antônio é o primeiro a ser instalado no Rio Grande do Norte, num investimento global que se aproxima de 15 milhões.

Vai atender a população que necessita de reabilitação motora, auditiva, intelectual e visual da cidade de Mossoró e de parte das regiões Oeste e Alto Oeste do Estado.

Segundo informou Saudade Azevedo, a previsão para abertura do local é para o mês de dezembro deste ano, estando aguardando apenas a chegada de equipamentos e mobiliários para iniciar as atividades.





“A gente tem R$ 2 milhões reservados para a compra disso. A primeira licitação já aconteceu, a gente já está pedindo esses equipamentos, mas vai ter uma nova licitação agora no dia 27 de novembro. Então a gente acredita que até o final de dezembro esse equipamento será entregue à população, não só de Mossoró, mas de uma parte da região Oeste e da região Alto Oeste. É um equipamento extremamente necessário, que vai ser 70, 80% custeado pelo município de Mossoró”, explicou a secretária.

Para Saudade, o Centro de Reabilitação será um local de inclusão, onde as pessoas serão tratadas e reabilitadas para serem reinseridas na sociedade.

O investimento utilizado para a obra girou em torno de R$ 14 milhões e a secretária lembra que é uma obra para a população e que é preciso que todos tenham zelo e que cuidem do equipamento.

“Esse equipamento a gente entrega a população, então a população precisa cuidar. Nada mais democrático em um cidade que um equipamento de saúde, né verdade? então como espaço democrático de todos, a gente pede que a população cuide, zele, porque isso é de vocês”, disse.

Saudade ainda lembrou, durante a entrevista, do Consultório Familiar que entrou em funcionamento, que entrou em funcionamento no dia 17 de outubro, no Hospital Maternidade Almeida Castro.

Inédita no Brasil, a proposta é oferecer serviços de ginecologia e obstetrícia, nutrição, fisioterapia, odontologia, enfermagem, assistência social em parceria com a UFERSA, UERN e a Secretaria Municipal de Saúde, além servir como campo de estágio para estudantes da área da saúde e afins.