Geórgia pode ser responsável por definir hoje o novo presidente dos EUA. Com mais de 99% da apuração projetada, o democrata Joe Biden lidera no estado com menos de mil votos de vantagem para o rival republicano Donald Trump. Biden tem 2.449.371 votos, contra 2.448.454 do atual presidente. A diferença no momento é de 0,02 ponto percentual (49,39% a 49,37%)..

O candidato democrata Joe Biden virou sobre o republicano Donald Trump na manhã desta sexta-feira (5) na Geórgia, um dos estados decisivos para a eleição dos Estados Unidos, e agora está mais perto da Casa Branca.

Com mais de 99% da apuração projetada, o democrata lidera no estado com menos de mil votos de vantagem para o rival republicano. Biden tem 2.449.371 votos, contra 2.448.454 do atual presidente. A diferença no momento é de 0,02 ponto percentual (49,39% a 49,37%).

Um democrata não vence a eleição presidencial no estado desde Bill Clinton. Em 2016, Trump derrotou Hillary Clinton no estado por 51,05% a 45,89%.

Se vencer na Geórgia, Biden terá votos suficientes no Colégio Eleitoral para ser eleito o 46º presidente dos EUA. O democrata tem 264 delegados no momento e, com os 16 votos do estado, chegaria a 280 — dez a mais que o necessário para vencer a eleição.

Para Trump, o caminho é mais difícil. Ele tem 214 votos no Colégio Eleitoral e agora precisa virar de novo na Geórgia, passar Biden em Nevada e vencer na Carolina do Norte e na Pensilvânia, onde está liderando. Assim, o atual presidente americano chegaria a 271 — um a mais que o necessário.

Veja como está a votação nos 5 estados onde as projeções ainda não apontam um vencedor:

Geórgia (99% dos votos projetados): Biden agora lidera por 0,02 ponto percentual (49,39% x 49,37%)

Nevada (84% dos votos projetados): Biden lidera por 0,9 ponto percentual (49,4% x 48,5%)

Carolina do Norte (94% dos votos projetados): Trump lidera por 1,4 ponto percentual (50,1% x 48,7%)

Pensilvânia (97% dos votos projetados): Trump lidera por 0,3 ponto percentual (49,6% x 49,3%)

Alasca (50% dos votos projetados): Trump lidera por 29 pontos percentuais (62,1% x 33,5%)





DISPUTA NOS ESTADOS

Uma explicação para a virada na Geórgia (15 votos) pode ser a contagem dos votos enviados pelo correio, principalmente na região de Atlanta. A vantagem de Trump no estado vinha diminuindo consideravelmente desde quarta-feira (4), com o avanço da apuração.

Mesmo se perder no estado, Biden ainda pode atingir os 270 delegados se vencer em Nevada (6 votos), onde também lidera. Ainda é possível uma virada republicana no estado, mas os votos das regiões de Las Vegas e Reno devem manter a liderança democrata.

O ex-vice-presidente de Barack Obama também tem reduzido consideravelmente a vantagem do republicano na Pensilvânia (20 votos), o maior estado em disputa. A distância, que era de 14 pontos percentuais no começo da apuração, atualmente é de apenas 0,3.

Já Trump deve garantir a vitória na Carolina do Norte (15 votos) e no Alasca (3 votos), mas não é o suficiente para o presidente se reeleger.





IMPASSE NO ARIZONA

Há ainda o Arizona (11 votos no Colégio Eleitoral). Embora a Associated Press e veículos de imprensa como a Fox News já tenham declarado vitória de Biden no estado, o jornal "The New York Times" e a CNN ainda apontam possibilidade de virada de Trump.

Se isso ocorrer, o atual presidente chegaria a 225 votos e teria mais cenários para se reeleger. Já o democrata cairia para 253 votos e precisaria vencer na Geórgia e em Nevada -- assim, chegaria a 275 votos (cinco a mais que o necessário).

Além disso, a campanha de Trump presidente pediu recontagem de votos em Wisconsin e tenta suspender a apuração na Pensilvânia, na Geórgia e no Michigan. Biden já foi projetado vencedor em Wisconsin e no Michigan, estados onde o republicano venceu em 2016.