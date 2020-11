Amapá chega ao 7º dia de apagão e inicia rodízio de energia nas cidades

O apagão no Amapá chega ao 7º dia nesta segunda-feira (9). Parte do fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do estado foi retomado no sábado (7), e o governo estabeleceu um rodízio com duração de 6 horas, por regiões.

A solução provisória é alvo de reclamações dos moradores, que apontam descumprimento do cronograma.

Na noite do sábado (7) a Justiça Federal do Estado determinou que a empresa multinacional Isolux restabeleça o fornecimento de energia elétrica em todo o estado no prazo de três dias.

A decisão do juiz João Bosco Costa Soares da Silva fixa multa de R$ 15 milhões em caso de descumprimento.

Com apenas 65% do sistema elétrico restabelecido, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) fixou fornecimento de energia com duração de pelo menos 6 horas para cada região, para que o estado todo fosse contemplado. Porém, há locais onde a energia voltou por apenas 3 horas.

Quase 90% da população do Amapá, o equivalente a 765 mil pessoas, ficaram sem energia elétrica na terça-feira (3), quando um incêndio atingiu a principal subestação do estado.

Com a falta de eletricidade, houve problemas no fornecimento de água potável e nas telecomunicações, além de filas nos postos de combustíveis e prejuízos ao comércio.

O Ministério de Minas e Energia prevê retomada integral da distribuição de energia no próximo fim de semana, mas sem dia definido.

CONSEQUÊNCIAS DO APAGÃO

A queda de energia afetou também o sistema hidráulico do estado. Falta água encanada, água mineral e gelo.

Sem energia, internet e serviços de telefonia também foram atingidos — a maioria parou de funcionar.

Caixas eletrônicos e máquinas de cartão, que precisam de carregamento elétrico, também pararam de funcionar, o que faz com que as pessoas não consigam fazer compras.

Bombas de postos de gasolina também pararam de funcionar sem energia. Só estão operantes os postos que têm gerador próprio (antes com horário reduzido por causa da pandemia, eles agora podem funcionar 24h).

No quarto dia de apagão, moradores de Macapá, capital do Amapá, relataram à BBC News Brasil uma situação caótica na cidade: comida estragando na geladeira, falta de água nas torneiras e filas quilométricas para sacar dinheiro vivo e abastecer o carro.