Candidata a vacina contra Covid-19 da Pfizer é 90% eficiente, diz farmacéutica

A farmacêutica americana Pfizer anunciou, nesta segunda-feira (9), que sua candidata a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech e que está sendo testada no Brasil, é mais de 90% eficaz na prevenção à doença, segundo dados iniciais do estudo da fase 3. Os dados ainda não foram publicados em revista científica.

A taxa de eficácia representa quantas pessoas receberam a vacina e não ficaram doentes. Se essa taxa é de 90%, isso significa que, entre as pessoas vacinadas, 90 a cada 100 (ou 9 a cada 10) não ficaram doentes, ou seja, a vacina foi capaz de protegê-las.

VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DO ANÚNCIO:

A Pfizer analisou os dados depois de 94 participantes terem Covid-19. A empresa não informou quantas dessas 94 pessoas tinham tomado a vacina experimental e quantas receberam o placebo (uma substância inativa).

A taxa de proteção inicial pode mudar quando o estudo terminar. Para confirmar a taxa de eficácia, a empresa disse que vai continuar o estudo até que haja 164 casos de Covid-19 entre os participantes.

O presidente da Pfizer disse que isso pode ocorrer até dezembro, por causa das altas taxas de infecção nos Estados Unidos.

Segundo a Associated Press, quase 44 mil pessoas já estão participando dos ensaios, que ocorrem nos Estados Unidos, no Brasil e em outros 4 países.

Os dados que a farmacêutica anunciou ainda não foram revisados por outros cientistas, etapa que é necessária para que sejam publicados em revista científica. A Pfizer disse que essas etapas vão ocorrer assim que todos os resultados do estudo ficarem disponíveis.

Ainda segundo a agência Associated Press, os participantes eram testados apenas se desenvolvessem sintomas. Isso significa que não é possível saber, por exemplo, se alguém vacinado se infectou e não teve sintomas.

EFICÁCIA MÍNIMA DE 50%

A Pfizer e a BioNTech também disseram que, até agora, não encontraram nenhuma preocupação séria de segurança e esperam obter autorização de uso emergencial nos EUA ainda neste mês. A FDA, agência regulatória dos Estados Unidos, já anunciou que qualquer vacina deve comprovar 50% de eficácia antes de ser liberada.

Além disso, as empresas que estejam testando as vacinas devem rastrear metade de seus participantes quanto a efeitos colaterais por pelo menos dois meses – o período de tempo em que problemas costumam aparecer.

A Pfizer espera atingir essa marca no final deste mês. Segundo a farmacêutica, não houve casos graves de Covid-19 entre os participantes até agora.

A agência regulatória americana também exige que as vacinas candidatas no país sejam estudadas em pelo menos 30 mil pessoas. Os estudos devem incluir, além de adultos mais velhos, outros grupos de risco, como minorias e pessoas com problemas crônicos de saúde.