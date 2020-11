Grossos: Cinthia diz que não ingressou no serviço público de forma ilegal

Cinthia Sonale, que é candidata a prefeita de Grossos-RN, não reconhece como válida a sentença judicial assinada pelo juiz Marcos Vinicius, no dia 1 de novembro de 2017, deixando bem claro que ela não poderia ter sido convocada para o cargo. Confira esclarecimentos de Cinthia Sonale

A assessoria de Cintia Sonale, candidata a prefeita no município de Grossos-RN, enviou duas notas de esclarecimentos a respeito da denúncia de que ela teria sido efetivada no cargo de administradora na Prefeitura de Grossos e estaria recebendo salário até os dias atuais de forma ilegal, contrariando sentença judicial de 2017 e que transitou em julgado em 2018.

A sentença judicial assinada pelo juiz Marcos Vinícius Pereira Junior, no dia 1 de novembro 2017, é clara: Cinthia Sonale não tem direito a convocação, nomeação e posse no cargo de administradora, pois não foi aprovada dentro do número de vagas existentes.



No dia 28 de março de 2018, o servidor da Justiça David Franklin Pessoa Ferreira, levou o processo ao arquivo, considerando que o mesmo transitou em julgado, passando a sentença dada no processo a valer em definitivo.

Entretanto, mesmo diante da clareza da sentença judicial, o prefeito Mauricinho convocou, nomeou e deu posse a Cinthia Sonale, tornando-a efetiva, contrariando a sentença judicial, no cargo de administradora da Prefeitura de Grossos.

Entretanto, nas duas notas de esclarecimento, Cinthia Sonale não trata dos fatos por completo. É como se sentença da Justiça em 2017 não tivesse valor.

Segue a primeira nota de esclarecimento na íntegra.

NOTA

Sobre a matéria veiculada neste Portal, esclarecemos o seguinte:

- Cinthia não ingressou no serviço público de forma ilegal. Foi aprovada para o cargo de administradora em concurso público realizado em 2010 em segundo lugar, para vaga de cadastro de reserva. Para este tipo de vaga existe a possibilidade de convocação em virtude de necessidade do município enquanto o certame estiver válido.

- Em janeiro de 2013, Cinthia e mais 33 pessoas foram exoneradas sem nenhuma explicação e direito a ampla defesa. Por esse motivo muitos acionaram a justiça.

- Ocorre que entre o final de 2013 e 2014, a administração municipal reconheceu o erro e reconvocou não só Cinthia, mas todos os exonerados injustamente. Sendo assim a ação perdeu seu objeto. E por este motivo foi arquivada.

- Cinthia nunca recebeu indevidamente. E, diferente do que consta na matéria, tais questões não tem relação política entre ela e o atual prefeito.

- Por fim, ressalte-se que Cinthia é ficha limpa. Prova disso é que sua candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral sem qualquer impugnação.

Assessoria de Comunicação de Cintia Sonale. "





A segunda nota de esclarecimento não será publicada na íntegra, apenas o trecho que trata dos esclarecimentos dos fatos publicados, isto na ótica de Cinthia Sonale e seu assessores. O restante do texto desta segunda nota é um amontoado de agressões e ilações ao PORTAL MOSSORÓ HOJE, que não interessa ao caso. Segue o trecho que Cinthia apresenta a versão dela.





Segue o trecho da nota!





“O portal Mossoró Hoje publicizou informação que deixa claro que a candidata Cinthia Sonale fraudou ou que se beneficiou de esquema político para ser efetivada em concurso público e que estaria, com isso, em conluio com o atual prefeito. Quem acompanha a vida política de Grossos sabe que jamais essa possibilidade seria possível. Vamos aos fatos: Cinthia Sonale foi aprovada em concurso público realizado em 2010 e ficou na segunda colocação. Foi, como de praxe, convocada, nomeada e empossada. Dentro da normalidade e dos princípios constitucionais a administração pública do País. Em janeiro de 2013, quando o atual prefeito assumiu a função eletiva, exonerou, por decreto, 36 servidores concursados sem que houvesse oportunizado o direito amplo de defesa.

O ato de exoneração foi, e ainda está, alvo de processo judicial que tramita na comarca de Areia Branca. Ocorre que o atual prefeito, depois de questionado judicialmente, foi orientado por seus advogados a reconvocar alguns exonerados que foram prejudicados. Dentre os que tiveram seus cargos por ação corretiva da administração municipal, está Cinthia Sonale. Esse fato, por si, encerra o processo em si. Uma vez que se entra na Justiça para corrigir alguma distorção. Então não haveria razão alguma de continuar em litigar judicialmente por que já havia sido corrigido. E, com isso, o processo em si perdeu o seu sentido”.