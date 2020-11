Moradores do Quixaba acionaram a justiça para ter água encanada em casa. Decisão foi assinada no dia 15 de setembro passado pela juíza Carla Portela, porém, até os dias atuais, a CAERN não atendeu a determinação judicial. O morador mais antigo da comunidade mostra como o problema é fácil de ser resolvido. Confira explicações da CAERN.

Vendo a água passar a menos de 100 metros de suas casas, os moradores da comunidade de Quixaba acionaram a Justiça, com apoio de um projeto social, e conseguiram uma ordem judicial, em setembro passado, obrigando a CAERN a colocar água nas casas das famílias.

O projeto de Assentamento Quixaba fica a margem esquerda da BR 304, saída de Mossoró para Assu. Moram 90 famílias no lugar. Ao lado, também as margens da BR 304, está fixado a adutora Jerônimo Rosado, que transporta água do Vale do Açu para Mossoró-RN.

Porém, mesmo com a decisão judicial, os moradores da comunidade do Quixaba sofrem com a falta de água. É que a CAERN não cumpriu a ordem judicial. A água não chega nas casas, o que os obriga a ir de carroça buscar em uma espécie de buraco, perto da BR 304.

Segundo os moradores, o problema não deveria existir, pois já existe uma liberação da água da adutora para abastecer as casas da comunidade. Ocorre que a água não chegava nas casas, só a conta da CAERN. Daí muitos moradores pediram para desligar a água.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE e a Rádio Difusora de Mossoró, conversou com Seu Anísio, que mora na comunidade há 23 anos. Ele disse que o problema deveria ter sido resolvido há 7 anos, quando ele pessoalmente conseguiu que a água da adutora abastecesse a comunidade.

Mas ao invés de ser a solução do problema, a CAERN criou outro, ainda pior. A água não chegou nas casas e a conta chegava todo mês. Não restou outra saída, em setembro passado, o advogado Macell Alexandre Terceiro de Lima Vieira acionou a Justiça.

Diante da argumentação, das provas, a juíza Carla Virgínia Portela da Silva Araújo, da 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró, determinou no dia 15 de setembro que a CAERN resolvesse o problema em 15 dias, ou ficaria sujeita a multa de R$ 300 ao dia.

Nesta segunda-feira, 9, o Seu Anísio e dona Mariquinha, os moradores mais antigos da comunidade, estavam indignados. Dizem que não é só falta de respeito com 90 famílias. É uma questão de humanidade. Quem não pode ir buscar água, paga uma carroça para ir buscar.

Em vídeo, Seu Anísio explica como o problema pode ser facilmente resolvido e a água chegar em todas as casas da comunidade.





Em contato com o MOSSORÓ HOJE, a CAERN se pronunciou.

Segue:

A Caern esclarece que para a melhoria do abastecimento d’água do Assentamento Quixaba é necessária uma extensão da rede elétrica a ser realizada pela Concessionária de Energia Elétrica. Deste modo, a justiça concedeu uma liminar com efeito suspensivo em favor da Companhia, já que para cumprir a determinação judicial a Caern depende também de eletricidade. Tão logo seja providenciada a energia, a Caern tomará as medidas para melhorar o abastecimento no Assentamento. Vale destacar, que a empresa já realizou a construção de toda infraestrutura necessária, bem como adquiriu os equipamentos para instalação de uma bomba do tipo booster para aumentar a pressão no sistema que atende a área, sendo este um dos equipamentos que precisam ser energizados.