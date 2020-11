Estudantes do IFRN/Mossoró desenvolvem filtro para redução de gases tóxicos. O projeto da equipe “Moringar” chegou à semifinal da Olimpíada do Futuro - Sapientia. O filtro desenvolvido por eles pode ser usado em chaminés de estabelecimentos comerciais que utilizam fornos a lenha, reduzindo as partículas da fumaça liberada por eles; Para chegar entre as 10 equipes finalistas, os estudantes precisam da ajuda dos internautas, que podem votar no projeto pelo link https://olimpiadadofuturo.com.br/votar-no-projeto/

Um grupo de estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Mossoró, chegou à semifinal da Olimpíada do Futuro - Sapientia.

Sob a orientação da Jéssica Martins Guedes, os estudantes Joanna Alycia Campos de Oliveira, Caio Levi Oliveira de França e Marcos Vinícius Silva de Freitas (todos alunos do 3º ano de Edificações), Lara Silva Pinheiro (4ª ano de Mecânica) e Gabriel Augusto do Nascimento Melo (2º ano de Informática), desenvolveram o projeto “Moringar”.

Trata-se de um filtro de ar econômico e sustentável que busca reduzir os gases tóxicos e as partículas da fumaça liberada pelas chaminés de estabelecimentos comerciais que utilizam fornos a lenha.

O filtro Moringar é confeccionado a partir de materiais recicláveis (latas de tinta) e produtos naturais e biodegradáveis (sementes da moringa e esponja vegetal).

De acordo com o estudante Caio Levi, que conversou com o MOSSORÓ HOJE, o projeto ganhou este nome justamente por conta do material utilizando em sua produção e por sua serventia.

“É um jogo de palavras entre o nome da planta que será utilizada e que é tão comum na nossa região, a Moringa, e a palavra "ar", já que o filtro propõe uma diminuição da contaminação e poluição do ar atmosférico”, explicou.

Agora, a equipe têm até o próximo domingo, dia 15 de novembro, para garantir uma vaga entre os 10 finalistas da Olimpíada.

A decisão sobre a próxima etapa cabe aos internautas, que podem escolher as equipes finalistas, votando por meio do site do Sapientia. Também é possível votar pelo link disponível no perfil do Instagram da equipe.

Vote AQUI.





É possível votar quantas vezes quiser. “A equipe está precisando de sua ajuda para chegar à final e representar nosso campus nessa importante Olimpíada. A votação é simples, rápida. Contamos com o seu voto e com a sua divulgação”, disse o estudante.





SOBRE O SAPIENTIA

A Sapientia aborda as disciplinas estudadas em sala de aula a partir de uma perspectiva conectada às questões do nosso tempo. Os conteúdos abordados são pautados pela Agenda 2030 da ONU e enriquecidos pela visão de pensadores do século 21.

As provas propõem uma abordagem transdisciplinar do conhecimento, buscando conectar as disciplinas curriculares clássicas a matérias mais contemporâneas como Economia, Sustentabilidade, Medicina & Saúde e STEAM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

A Sapientia é a primeira olimpíada a fomentar a produção de projetos que impactem de forma efetiva e real a sociedade civil do país, e onde as ideias propostas pelos alunos são avaliadas pelo grau de inovação, impacto socioambiental e factibilidade de implantação da proposta.