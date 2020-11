Pesquisa Datamob/Política em Foco coloca 15,6% de maioria para Allyson. Na pesquisa Estimulada Allyson está com 44,8% e Rosalba Ciarlini com 29,2%. Em seguida vem Claudia Regina com 5,5% e Isolda com 2,3%. Professor Ronaldo soma 0,8% e Ceição 0,5%.

Do Blog Política em Foco (Anna Ruth Dantas)

Para o pleito de Mossoró a liderança é de Allysson Bezerra (Solidariedade) com 15,6 pontos na frente de Rosalba Ciarlini (PP), atual prefeita. Essa foi a principal conclusão da pesquisa Datamob/Política em Foco.





Na pesquisa Estimulada Allyson está com 44,8% e Rosalba Ciarlini com 29,2%. Em seguida vem Claudia Regina com 5,5% e Isolda com 2,3%. Professor Ronaldo soma 0,8% e Ceição 0,5%.

10,3% das pessoas disseram que votarão brancos e nulos e outros 6,5% não sabem em quem votarão.

A pesquisa Datamob está registrada na Justiça Eleitoral com o número 5459/2020. Foram entrevistadas 600 pessoas nos dias 7 e 8 de novembro. A margem de erro é de 3.9 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados totais da amostra.

Espontânea





Na pesquisa Espontânea, Allyson está com 43,3% contra 28,8% de Rosalba. Claudia Regina soma 5,5% dos votos, Isolda 2,3%. Já o professor Ronaldo aparece com 0,8%. Depois vem Ceição com 0,5%.

Brancos e nulos somam 10,3% e 8,3% não soube responder.

Rejeição





Sobre o quesito rejeição, Rosalba Ciarlini é a candidata mais rejeitada. 36,8% das pessoas afirmaram que não votarão nela de jeito nenhum. O candidato Allyson é rejeitado por 25,2% dos entrevistados.

Em terceiro no ranking está Isolda com 20%. Claudia Regina tem rejeição de 16,8%.

Confira os números completos





Avaliação do Governo Rosalba

A gestão da prefeita Rosalba Ciarlini é considerada ruim ou péssima por 34,2% das pessoas. Na estratificação dos números da pesquisa Datamob, 21% considera péssima e outros 13,2% ruim.

Apontando a gestão como regular ficaram 28,2%. E boa e ótima chega a 29,29.