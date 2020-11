12h





A candidata Isolda Dantas, do PT, votou por volta das 11h20, na Escola Municipal Professor Antônio Fagundes, localizada no bairro Aeroporto.

Chegou ao local acompanhada do candidato a vice-prefeito, Gutemberg Dias, e comprimentou a apoiadores que estavam no local.

Após votar, Isolda falou com a imprensa sobre a importância democracia e da escolha consciente do eleitor.

“A democracia é o único sistema político que permite a gente conviver, inclusive com as divergências, e que a gente possa escolher e expressar nossas preferências políticas. O processo eleitoral nos permite isso, então você que tá em casa, utilize seu direito de votar.





11h30





A candidata à prefeitura de Mossoró, Cláudia Regina, do DEM, também votou às 11h, na Escola Estadual Elizeu Viana, no bairro Nova Betânia.

Após votar, a democrata falou sobre a importância de o eleitor exercer a sua cidadania e convidou a todos para irem votar.

“É importantíssimo que se possa passar por esse momento. Venha exercer a sua cidadania. Estou extremamente feliz com a oportunidade de tá aqui, podendo concretizar, através do voto, a minha escolha, a escolha pelo destino da cidade de Mossoró nesses próximos 4 anos, seja para o cargo de prefeito ou de vereador, isso é muito importante. Participe ativamente”, disse.





11h20





A candidata à reeleição, Rosalba Ciarlini, do PP, votou às 11h, na Escola Sólon Moura, no Centro. Ela estava acompanhada do marido, o ex-deputado estadual, Carlos Augusto.

Na chegada Rosalba conversou com a imprensa. Relembrou que há 32 anos comemorava a primeira vitória em um pleito, sendo eleita a primeira prefeita mulher da cidade.

“Sou grata ao povo de Mossoró que me deu tantas vitórias. Essa foi uma campanha rápida, em meio a uma pandemia, estamos confiantes no trabalho, na reorganização que fizemos”.





11h





O candidato do PSOL à prefeitura de Mossoró, professor Ronaldo Garcia, votou às 9h30, na Escola Estadual Aída Ramalho, no bairro Inocop.

Após votar, o candidato concedeu entrevista e afirmou estar com boas expectativas com relação aos resultado do final do dia. Disse que fez uma campanha limpa e com propostas diferenciadas para os mossoroenses.





10h30





O presidente Jair Bolsonaro também já exerceu sua cidadania neste domingo (15). Ele chegou para votar às 10h07 na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Praça Marechal Hermes, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio.

Saiu do carro com máscara no rosto. Dez minutos depois, deixou a seção após votar. Na saída, o presidente falou rapidamente com alguns eleitores.





10h







"Votar é um gesto muito grande de consolidação da democracia no nosso país", disse Lula após votar.

O ex-presidente votou logo nas primeira horas da manhã, em um colégio eleitoral de São Bernardo, no interior de São Paulo.

Após exercer seu direito a democracia, Lula falou por cerca de 10 minutos com a imprensa, reafirmou seu apoio ao candidato do PT no município e, em seguida, deixou o local.





9h30





O professor Sávio Marcelos também votou na Escola Municipal Manoel Assis, logo no início da manhã deste domingo (15).

Segundo ele, o principal é manter a democracia, a paz, e avaliar bem as propostas do candidatos para mudar o município de Mossoró.

“Com isso a gente tem um eleição pacata, tranquila, ordeira como o povo mossoroense é. E, acima de tudo, que venda o melhor e que traga grandes melhorias para o nosso município, porque é disto que estamos precisando nesse momento”.





8h56





O eleitor José Maria, que é idoso, decidiu seguir as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral e já foi exercer a sua cidadania nas primeiras horas da manhã deste domingo (15).

A Justiça Eleitoral recomenda que os idosos, público de risco para a Covid-19, votem no período entre às 7h e às 10h deste domingo.

Lembrando que trata-se apenas de uma recomendação para evitar aglomerações, mas o público em geral também pode votar neste período.





8h32





Em Mossoró, as calçadas e esgotos em frente às escolas onde os eleitores votam, nesta domingo (15), amanheceram com muita sujeira. Há panfletos, santinhos, botons e muitos outros materiais publicitários de candidatos, que foram jogados nas ruas durante a madrugada.

O registro é da Escola Municipal Manoel Assis, no bairro Boa Vista. Equipes de limpeza segue fazendo a retirada desses materiais, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral.





8h10





O Deputado Federal Beto Rosado votou, no início da manhã, na Escola Estadual Abel Coelho. Ele conversou com o jornalista Cezar Alves e contou que espera que a população saia de casa de forma pacífica harmônica e que faça um voto consciente.

“Os candidatos tiveram aí na campanha divulgando as propostas, debatendo sobre Mossoró e a população observou e eu espero que tome a atitude da melhor escolha para Mossoró. Boa sorte a todos e boa sorte a Mossoró”, disse.





7H38





Votação começa em Mossoró com equipes de limpeza da Prefeitura Municipal realizando a retirada de material publicitário de candidatos, que foram jogados em frente aos locais de votação.

A ação é uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral para evitar irregularidades nas eleições municipais 2020.