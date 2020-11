Veja as recomendações da Justiça Eleitoral para votar com segurança. O eleitor deve fazer uso obrigatório da máscara, utilizar o álcool em gel disponível nas seções eleitorais e, se possível, levar a própria caneta para evitar o compartilhamento do objeto; O mesário poderá solicitar que o eleitor baixe um pouco a máscara para conferência da foto do documento.

FOTO: REPRODUÇÃO