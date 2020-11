Não pode votar? Saiba como justificar sua ausência nas urnas. Caso o eleitor esteja fora de seu domicílio eleitoral, poderá justificar a ausência ainda neste domingo (15), das 7h às 17h, por meio do aplicativo e-Título (que conta com a tecnologia de geolocalização), no Sistema Justifica, disponível no site do TRE-RN, ou nas mesas receptoras, onde houver; A ausência também pode ser justificada até 60 dias após o pleito.

O primeiro turno das Eleições Municipais 2020 está acontecendo neste domingo (15). Apesar da obrigatoriedade do voto, há casos de impossibilidade de comparecimento de eleitores às urnas. Tal ausência gera ao eleitor a obrigatoriedade da justificativa eleitoral, a qual pode ocorrer hoje mesmo ou pós-eleição.

Caso o eleitor esteja fora de seu domicílio eleitoral, poderá justificar a ausência das 7h às 17h, por meio do aplicativo e-Título (que conta com a tecnologia de geolocalização), no Sistema Justifica, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), ou nas mesas receptoras, onde houver.

Nos 60 dias seguintes após o pleito, o eleitor faltante ou impossibilitado de exercer o direito do voto (por motivo de doença, viagem ou outra situação relevante) poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica, ou nos próprios Cartórios Eleitorais. A diferença é que o eleitor deve anexar documento que comprove o motivo de sua ausência às urnas.

Em material disponibilizado e elaborado pela Corregedoria Geral Eleitoral do TRE-RN, disponível no link ELEITOR E ELEIÇÕES, tem o eleitor ampla explicação sobre as diversas formas de justificativa eleitoral nas Eleições 2020, inclusive para aqueles eleitores que estejam fora do país ou que sejam inscritos no exterior.