O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 está chegando e os participantes que se enquadram no grupo de risco do novo coronavírus e irão participar da prova precisam estar atentos. Asmáticos, obesos, doentes crônicos e demais pessoas que se enquadrem na categoria podem solicitar atendimento especial para ficar em salas com número reduzido de participantes.

Em caso de necessidades, o candidato pode ligar para a central de atendimento 0800 616161 até 7 de janeiro. As solicitações de atendimento especial devem ser feitas apenas por quem realmente precisa, por alguma questão de saúde específica.

Para os idosos, que também são do grupo de risco, não há necessidade de procurar a central porque pela data de nascimento informada na inscrição, o Inep já agrupará esses candidatos com mais de 60 anos em salas separadas.

Participantes com necessidades especiais, gestantes, lactantes, idosos ou alunos de classes hospitalares já recebem o atendimento que necessitam desde edições anteriores à que será realizada na pandemia. O MEC esclarece que alguns casos, no entanto, não são previstos pelo edital e podem ser resolvidos posteriormente pelo telefone.

Segundo o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, haverá o cuidado geral em reduzir o número de alunos por sala.

“É um canal que sempre existiu para o candidato fazer solicitações depois do período de inscrição. Analisaremos os pedidos de quem precisa ficar isolado ou em espaços com menos pessoas”, afirmou Mussi.

“Um candidato que, na edição passada, descobriu que estava com câncer depois da inscrição pôde ligar no 0800 e pedir para fazer a prova em sala separada. A gente é inclusivo”, pondera Mussi.





Reaplicação do Enem para pacientes com Covid

Pelo edital do Enem, pacientes com Covid-19 na data do exame devem informar o diagnóstico pela página do participante até a véspera da prova. O mesmo vale para casos de outras doenças infectocontagiosas. Assim, o Inep analisará uma possível participação do aluno na reaplicação do Enem impresso, prevista para fevereiro de 2021.





Cronograma do Enem 2020

Solicitação de atendimento especial: até 7 de janeiro de 2021

Prova impressa: 17 e 24 de janeiro de 2021

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro de 2021 (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março de 2021