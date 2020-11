Locavelthe diz que sempre atuou com lisura e que não há processos contra a empresa

A Locadora de veículos Locavelthe, localizada na cidade de Mossoró, emitiu uma nota à sociedade onde informou que não há processo em curso contra a empresa e nem contra os seus atuais sócios.

A nota é uma resposta à notícia que informou que a PF do Ceará cumpriu mandados de busca na sede da empresa, nesta quinta-feira (19), no âmbito da Operação KM LIVRE, que investiga a atuação de agentes públicos nos crimes desvio de recursos públicos, fraudes a licitações e lavagem de dinheiro, por meio da contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas, dentre outros.

Veja mais:

Op. da PF contra desvios de recursos do Ceará cumpre mandados em Mossoró





A empresa reiterou que sempre atuou com lisura e transparência e que seu crescimento se dá pela relação de confiança estabelecida com os seus clientes em 12 anos de atuação no mercado de locação de veículos.

Lembra ainda que, com certeza de que não há irregularidades em seus serviços, está a disposição da Polícia Federal para quais esclarecimentos.

Veja nota na íntegra:

Nota à sociedade

Sobre notícias veiculadas na imprensa à respeito de operação desencadeada pela Polícia Federal, a Locavelthe Locadora de Veículos vem a público informar que não há nenhum processo em curso contra a empresa e nem contra os seus atuais sócios.

Mesmo assim, a Locavelthe está à disposição da Polícia Federal e demais órgãos de investigação competentes para colaborar com a operação, caso seja necessário.

A Locavelthe reitera que sempre atuou com lisura e transparência em suas relações comerciais, prova disso é o crescimento da empresa e a relação de confiança estabelecida com os seus clientes em 12 anos de atuação no mercado de locação de veículos.

Atenciosamente,

Direção Locavelthe Locadora de Veículos