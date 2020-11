Após uma longa espera, o Governo do Rio Grande do Norte publicou, na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial do Estado, o edital do concurso público da Polícia Civil.

Ao todo, foram disponibilizadas 301 vagas, sendo 47 para Delegado, 230 para Agente e 24 para Escrivão. Para todos os cargos a exigência de escolaridade mínima é ensino superior.

A remuneração inicial é de R$ 16.670,59, para o cargo de Delegado, e R$ 4.731,91, para os demais cargos.

As inscrições serão iniciadas nesta sexta-feira (27), a partir das 14h, e seguem até as 16h do dia 21 de dezembro. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20 para realizar a inscrição.

Taxa inscrição será no valor de R$ 150,00 para o cargo de delegado e R$ 120,00 para os cargos de Agente e Escrivão. O boleto referente a taxa deverá ser quitado até o dia 22 de dezembro de 2020.

A Prova Escrita Objetiva, comum a todos os cargos, será realizada na cidade de Natal, no dia 7 de março de 2021

Caso o número de inscritos exceda a oferta de lugares existentes na cidade de Natal, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) poderá alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas.

CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO





ETAPAS DO CONCURSO

A seleção dos candidatos para os cargos de Nível Superior - DELEGADO E AGENTE DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO será realizada por meio de cinco etapas, conforme descrito a seguir:

a) Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Prova Escrita Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

c) Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

d) Avaliação Psicológica; de caráter eliminatório;

e) Habilitação em Curso de Formação Específico, promovido pela Academia de Polícia Civil ou

Órgão oficial congênere.

2.2 A seleção dos candidatos para o cargo de Nível Superior - ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO será realizada por meio de cinco etapas, conforme descrito a seguir:

a) Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Prova Escrita Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

c) Prova Prática de Operador de Micro, de caráter eliminatório;

d) Avaliação Psicológica; de caráter eliminatório;

e) Habilitação em Curso de Formação Específico, promovido pela Academia de Polícia Civil ou

Órgão oficial congênere.