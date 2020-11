Corpo de Maradona é velado na Casa Rosada, sede do Governo da Argentina. O velório do ídolo argentino começou por volta das 6h desta quinta-feira (26); Houve princípio de tumulto e aglomeração; Dentro do palácio presidencial, torcedores emocionados jogam flores e camisetas sob o caixão, que está fechado e coberto pela bandeira da Argentina e por camisas da seleção e do Boca Juniors.

O corpo de Diego Armando Maradona começou a ser velado por volta das 6h desta quinta-feira (26) na Casa Rosada, a sede do governo da Argentina.

Nas primeiras horas, a entrada do público no local tem sido marcada por pequenos tumultos devido à quantidade de pessoas.

Por volta das 7h30, houve um princípio de confronto entre a polícia e torcedores que foi controlado. Algumas grades que cercam a Casa Rosada chegaram a ser arremessadas por torcedores.

Muitos tentavam entrar ao mesmo tempo no local, mas o fluxo é controlado na porta do palácio presidencial. Por volta das 8h, a situação era mais calma no local.

Dentro do palácio presidencial, torcedores emocionados jogam flores e camisetas sob o caixão, que está fechado e coberto pela bandeira da Argentina e por camisas da seleção e do Boca Juniors.

O governo do presidente Alberto Fernández declarou luto oficial de três dias, e estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas participem do funeral.

Uma multidão saiu às ruas de Buenos Aires em plena pandemia para lamentar a morte do ídolo. A Argentina é o nono país com mais casos de Covid no mundo (quase 1,4 milhão) e é o décimo em número de mortes (37,7 mil).

Maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, Maradona morreu aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa, nesta quarta-feira (25).

