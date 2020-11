Equipes de transição de Allyson e da Prefeitura devem se reunir hoje (27)

"A equipe de transição está trabalhando freneticamente. A nossa intenção é dar celeridade ao processo".

A declaração é do advogado Raul Santos, coordenador da equipe de transição do prefeito eleito de Mossoró Allyson (Solidariedade), em entrevista nesta quinta-feira (26), a Rádio Difusora de Mossoró.

Raul destacou que nesta sexta-feira (27) deve ocorrer a primeira reunião entre as equipes de transição do prefeito eleito com a da atual gestão.

"Contamos muito com a sensibilidade das pessoas da atual gestão porque aqui não estamos falando de um bem privado e sim de um bem público que tem muitos usuários que precisam que a máquina funcione", afirma Raul.

O advogado especialista em Direito Ambiental e Mestre em Ciências Humanas e Sociais enfatizou ainda que está dando atenção especial a contratos de serviços essenciais da Prefeitura de Mossoró que vencem no dia 31 de dezembro de 2020.

"Nossa preocupação hoje, por exemplo, nós estamos identificando casos peculiares, há diversos contratos de prestação de serviços que se vencem em 31 de dezembro e nós queremos saber quais são porque só quem tem a competência de renovar é a atual gestão", disse o coordenador.

"Nossa intenção é sempre dar publicidade, transparência", finalizou.