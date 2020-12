Reitora da Ufersa quer reivindicar cessão de uso da pista de pouso da Maisa

Revitalizar a pista de pouso da antiga Fazenda Maisa. Com esse objetivo a reitora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, professora Ludimilla Oliveira, visitou na manhã desta segunda-feira (30) a pista que se encontra desativada há mais de 20 anos.

A reitora estava acompanhada do professor Luís Mourão, do curso de engenharia mecânica, do presidente do Aeroclube de Mossoró, Sérgio Rosado, e do presidente do Aeromodelismo de Mossoró, Samuel Jales.

A ideia é unir forças para a revitalização da pista que mesmo com o passar de mais de duas décadas se encontra em perfeito estado de conservação. A área sem nenhum uso está sob a tutela do INCRA.

A Ufersa vai apresentar ao Governo Federal um protocolo de intenção para um convênio de cessão de uso da pista de pouso que mede 1,5 km de extensão por 25 metros de largura.

A reitora Ludimilla Oliveira acredita que a revitalização é uma alternativa para as atividades didáticas, bem como esportiva. Hoje, a Universidade conta os cursos de engenharias que poderão utilizar o espaço para diversas atividades acadêmicas.

“Os nossos desafios vêm de encontro com a contribuição para o desenvolvimento regional, cooperando com a missão institucional de responsabilidade social visando esse desenvolvimento”, afirmou. A ideia surgiu a partir de uma visita dos representantes do aeroclube e do aeromodelismo a reitora da Ufersa.

Para a professora, o local oferece vários pontos favoráveis para a revitalização, citando, por exemplo, o Parque Nacional da Furna Feia, formado por um complexo de cavernas, e no entorno, a área da fruticultura irrigada.

Ludimilla acredita que quando se tem às condições naturais, as condições ambientais e a tecnologia se fomentam o crescimento e o desenvolvimento do semiárido.

A professora frisou que essa é a missão da Ufersa. “Nós iremos conseguir o uso de cessão desse espaço”, acredita a reitora.

Tendo pousado algumas vezes na pista da Maísa, o piloto Sérgio Rosado, do Aeroclube de Mossoró, é um dos otimistas com a revitalização da pista de pouso. Ele afirmou que há dois anos vem lutando para que isso aconteça.

“Acredito que com essa possibilidade da Ufersa passar a ser detentora da pista ganha não só Mossoró, mas toda a região que poderá contar com um aeródromo funcionando”, opinou. Pela análise do piloto a pista da Maisa se encontra em perfeitas condições e representa um investimento superior a R$ 15 milhões.

AEROMODELISMO

A Ufersa nos próximos meses irá contar com um espaço para a prática do aeromodelismo – aeronaves não tripuladas remotamente pilotadas para fins de recreação e competições. Uma área será construída no final do Campus Central em Mossoró (Lado Leste).

O espaço será utilizado pelos estudantes integrantes do projeto de extensão PegAzuls de Aero Design, coordenado pelo professor Luís Mourão.

“Trata-se de um projeto com o objetivo de difundir conhecimentos de engenharia aeronáutica por meio de construção de uma aeronave rádio controlada para participar da competição SAE Brasil Aero Design”, explicou o professor Luís Mourão.

O espaço será aberto também aos integrantes do aeromodelismo de Mossoró. “É uma iniciativa importante para valorização do esporte que atualmente não dispõe de um local adequado na cidade”, opinou Samuel Jales, presidente do Aeromodelismo de Mossoró.