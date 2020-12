Conta de energia dos brasileiros fica mais cara no mês de dezembro

A diretoria da ANEEL decidiu, em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (30/11), reativar a sistemática de acionamento das Bandeiras Tarifárias.

Aplicando a metodologia, ficou estabelecida a bandeira vermelha Patamar 2 no mês de dezembro de 2020, com custo de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Em maio deste ano, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, a ANEEL havia decidido manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro deste ano, mas a queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas e a retomada do consumo de energia levaram à revisão da decisão.

Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias funciona como uma sinalização para que o consumidor de energia elétrica conheça, mês a mês, as condições e os custos de geração no País.

Quando a produção nas usinas hidrelétricas (energia mais barata) está favorável, aciona-se a bandeira verde, sem acréscimos na tarifa. Em condições ruins, podem ser acionadas as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha 2.

“Com o anúncio da bandeira vermelha patamar 2 é importante que os consumidores busquem evitar o desperdício de água e energia”, disse o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone.

Confira abaixo algumas dicas para economia de energia

Chuveiro elétrico

● Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos

● Selecionar a temperatura morna no verão

● verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo

Ar condicionado

● Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado

● Manter os filtros limpos

● Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado

● Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto

Geladeira

● Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário

● Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

● Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

● Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos

● Não forrar as prateleiras

● Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

● Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras

Ferro de passar

● Juntar roupas para passar de uma só vez

● Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

● Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa

Aparelhos em stand-by

● Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências