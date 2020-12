“Precisamos incentivar o debate sobre a mobilidade sustentável e renovável”

O Senador Jean Paul Prates mediou o painel sobre veículos elétricos e suas implicações para o setor eólico nacional, na 12ª edição do Fórum Nacional Eólico – Carta dos Ventos 2020, realizada nesta quinta-feira (3); Jean defende no Senado o estabelecimento de um marco legal da eletromobilidade no Brasil — a transição gradual para veículos elétricos ou híbridos.