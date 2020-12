Governo do RN assume gestão de UTIs covid19 em dois hospitais

Com a presença da governadora Fátima Bezerra, a passagem simbólica da gestão da Avante Social, que foi contratada para gerir as UTIs, para a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) será feita nesta sexta-feira (04) em duas visitas aos hospitais – 10h no João Machado e 12h em Macaíba.

O Governo do Estado assume a administração dos 30 leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 nos hospitais Dr. João Machado, em Natal, e o Regional Dr. Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba.

Com a presença da governadora Fátima Bezerra, a passagem simbólica da gestão da Avante Social, que foi contratada para gerir as UTIs, para a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) será feita nesta sexta-feira (04) em duas visitas aos hospitais – 10h no João Machado e 12h em Macaíba.

Após a visita ao João Machado, a governadora concederá uma entrevista coletiva na Escola de Governo, às 11h, para tratar das mudanças na gestão das UTIs e a continuidade das ações do Estado para o enfrentamento à Covid-19.

Em Mossoró, ainda não se tem uma definição de como vai ficar a partir do dia 31 de dezembro, quando encerra o contrato de gestão da APAMIM, com o Hospital São Luiz, para funcionar como hospital de campanha covid19.

Os interventores da APAMIM e os diretores do São Luiz já demonstraram interesse em encerrar o contrato, deixando com a Prefeitura ou Governo do Estado a gestão para pacientes covid19, que tem aumentado muito nas últimas semanas.

Na Grande Natal, a governadora Fátima Bezerra vai está pessoalmente na transferência dos serviços para a organização que o Governo do Estado contratou para administrar as unidades de Natal e Macaíba.

PROGRAMAÇÃO

DATA: 04/12 (sexta-feira)

Evento: Visita ao Hospital Dr. João Machado

Local: Avenida Almirante Alexandrino de Alencar. Natal

Hora: 10h

---------

Evento: Coletiva de Imprensa

Local: Escola de Governo, Centro Administrativo – Natal/RN

Hora: 11h

---------

Evento: Visita ao Hospital Regional de Macaíba

Local: R. Dr. Pedro Matos, s/n, Macaíba

Hora: 12h