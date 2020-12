Mais um assassinato é registrado em Mossoró; Desta vez no Santo Antônio

No início de noite deste sábado (18h20), Allison Miranda foi executado a tiros, minutos depois que deixou sua casa, na rua Francisco Pascoal, na direção do Campo de Futebol Peixeirão.

Francisco Álisson Miranda Florêncio, de 26 anos, foi morto a tiros na Rua Seis de Janeiro, em frente ao Campo de Futebol Peixeirão, no bairro Santo Antônio, zona norte da cidade de Mossoró-RN. É a segunda ocorrência de homicídio neste sábado. A primeira foi no bairro Ouro Negro.

No início de noite deste sábado (18h20), Allison Miranda foi executado a tiros, minutos depois que deixou sua casa, na rua Francisco Pascoal, na direção do Campo de Futebol Peixeirão.



O site O Câmera informa que Állison já sofreu outras duas tentativas de homicídio, sendo uma no Parque das Rosas, perto do Santa Delmira e outra na região do Bairro Santo Antônio. Ele seria marcado para morrer.



O corpo de Allyson foi removido para exames na sede do ITEP e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.