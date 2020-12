Policia registra assassinato neste sábado no bairro Ouro Negro, em Mossoró

Imagem mostra PM conversando com os blogueiros Nilson Ferreira e Junior, em frente a casa que aconteceu o assassinato no bairro Ouro Negro (Aeroporto), em Mossoró; corpo da vítima está coberto com um pano vermelho perto do portão

A Policia Militar confirmou ocorrência de homicídio no final da manhã deste sábado, dia 5 de dezembro, na Rua Atirador Miguel da Silveira Neto, no bairro Aeroporto (Ouro Negro), em Mossoró-RN.

As primeiras informações apontam que a vítima estava em casa quando os assassinos chegaram e o chamaram no portão. Ao abrir, foi baleado e morreu no local. O corpo está coberto com um lençol.

A vítima seria Leonardo Barbosa Rodrigues, de 24 anos, natural de Russas, no Estado do Ceará. Esta informação foi levantada por Nilson Ferreira, do Blog Passando na Hora, com o policial que atendeu a ocorrência.

A Policia Militar isola o local da ocorrência, enquanto aguarda a chegada da Policia Civil e do ITEP para, respectivamente, iniciar as investigações e remover o corpo para exames e identificação oficial.