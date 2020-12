O que é preciso analisar ao contratar energia emergencial

É um investimento que pode render bons frutos, desde que gerenciado conforme as características e as necessidades do cliente, seja empresa, edifício, hospital, estabelecimentos comerciais, mineração, agronegócio, canteiro de obras, etc.

Contratar um gerador de energia é uma decisão que deve ser tomada com estratégia e com planejamento. Além de trazer a segurança energética para momentos emergenciais ou de manutenção, o gerador pode ajudar na economia e para manter o pleno funcionamento de um negócio, em casos de aumento de demanda.

É um investimento que pode render bons frutos, desde que gerenciado conforme as características e as necessidades do cliente, seja empresa, edifício, hospital, estabelecimentos comerciais, mineração, agronegócio, canteiro de obras, etc.

Diante da relevância do equipamento de energia temporária, para fazer a escolha da empresa responsável por fornecer o serviço, vários fatores devem ser considerados.

Modelo correto

Existem geradores de diferentes tamanhos e potências. É fundamental que a contratante seja bem orientada pela empresa locadora sobre quais são mais adequados para oferecer o que precisa.

Para isso, deve ser levantada a real demanda, analisando aspectos como quais setores necessitam de energia emergencial; quantos aparelhos dependem diretamente de um gerador; quantos geradores serão necessários; como será o uso – constante ou em stand by; qual o tipo de combustível será usado para abastecê-los; onde serão instalados, entre outros pontos.

Todos esses dados devem ser avaliados na elaboração do projeto personalizado, que ofereça o melhor atendimento para o cliente.

Emissão de ruído

O gerador de energia pode ser fonte de barulho, causando, portanto, incômodos ou possibilidade de danos auditivos a quem trabalhar perto de onde está instalado. A primeira opção é verificar se algum dos modelos silenciados é capaz de realizar o fornecimento de que o cliente precisa.

Caso não seja, devem ser avaliados o tipo de ruído, o tamanho da sala de máquinas, a localização e a potência. Medidas como o isolamento acústico colaboram para atenuar o ruído sem comprometer o funcionamento do aparelho. Um consultor em acústica pode orientar sobre o procedimento mais correto para viabilizar o uso do equipamento e o conforto acústico dos trabalhadores que ficarão próximos no dia a dia.

Logística e segurança

Estes são dois pontos decisivos: escolher uma empresa que tenha capacidade de entregar o gerador com agilidade e que disponibilize modelos seguros para serem colocados em funcionamento.

Sobre a logística, o ideal é escolher quem garanta a entrega e se responsabilize pela instalação em um prazo que não seja demorado. Dentro do mesmo contexto, a locadora deve viabilizar a substituição do aparelho com rapidez, em caso de necessidade.

O gerador precisa ser colocado em uma área protegida da chuva e da umidade, para preservar as peças que o compõem. Também é necessário que fique longe de combustíveis e substâncias inflamáveis. O responsável por operá-lo deve usar sempre os equipamentos de proteção individual adequados, tomar os cuidados para evitar choques elétricos, não tirar peças com o equipamento ligado e não fumar perto dele.

Pesquisar a empresa

Para entender todos os pontos anteriores, chega-se a uma etapa primordial: procurar informações sobre a empresa fornecedora do serviço. O interessado em contratar precisa saber quais são os equipamentos que disponibiliza, se são novos, os mais modernos disponíveis, qual estado de conservação e como é realizada a manutenção, além de conferir quais são as qualificações que a empresa possui.

Nesta fase, outra possibilidade é pesquisar as avaliações de clientes sobre como foi o serviço prestado, se a experiência foi positiva, se recomendam para novos contratantes ou se tiveram problemas, quais foram e como foram resolvidos.

Equipe técnica

Quem quer realizar a contratação deve verificar se os profissionais que trabalham na empresa que disponibiliza o serviço são especializados, capazes de identificar as demandas e, a partir disso, estabelecer o projeto com as escolhas que melhor atendam ao cliente, do planejamento à desmobilização.

Também deve se informar sobre como atuaram em todas as fases de projetos que executaram do início à desmobilização. É essencial garantir que a empresa locadora é apta a realizar o transporte e a instalação em segurança. Vale conferir se é oferecido monitoramento do equipamento, para verificar os momentos mais propícios para a manutenção ou alguma falha que indiquem a substituição imediata.

Os integrantes da equipe da empresa fornecedora e as experiências de outros clientes com eles são importantes fatores de triagem para o futuro cliente tomar uma decisão.