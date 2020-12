Novo normal: Veja dicas para aproveitar ao máximo as aulas à distância

O ano de 2020 trouxe muitas mudanças para as nossas vidas. A pandemia do coronavírus nos colocou em situações que eram antes inimagináveis e nos fez aprender a lidar com escola, trabalho e relacionamentos sem sair de casa.

Adultos e crianças precisaram se adaptar ao aprendizado à distância. Seja na faculdade, no ensino médio ou na educação básica, esse foi um desafio que pegou em cheio muitos alunos.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou recentemente que as aulas da rede pública no estado serão retomadas a partir de 1 de fevereiro de 2021. Mas ainda existe muito chão para lá e, de uma forma ou de outra, o aprendizado à distância chegou para ficar.

Atualmente, o nordeste tem alta na média de mortes, o que faz com que continue sendo importante ficar em casa e realizar o máximo possível de atividades de maneira virtual.

Para aproveitar ao máximo o ambiente do ensino virtual, existem algumas dicas que devem ser levadas em conta. Confira as principais:





Tenha uma conexão com a internet de qualidade

Não adianta tentar aproveitar aulas ao vivo ou assistir a vídeos e acessar materiais se a sua internet cai constantemente ou vive com instabilidade.

As aulas à distância pedem por uma conexão com a internet que aguente conteúdos mais pesados, como transmissões de vídeo, e que seja estável. Você deve fazer uma grande avaliação dentre as empresas que oferecem o serviço em Mossoró para escolher qual mais vale a pena.





O ambiente deve facilitar a concentração

Não é todo mundo que pode ter um cômodo da casa apenas para estudos, mas mesmo nas residências mais apertadas é possível conseguir auxiliar a concentração.

Uma solução é a compra de um excelente fone de ouvido que ajude a isolar sons externos. O investimento na iluminação faz com que seja mais fácil olhar para os conteúdos sem forçar a vista. Ter uma mesa ou escrivaninha é uma ótima colaboração com a postura e com o entendimento do cérebro de que aquele é o local para estudar.

Quanto mais investimento em itens que ajudam a concentração for feito, melhor será o rendimento de um aluno.





Saiba escolher os equipamentos certos

Além da conexão com a internet, os equipamentos também devem permitir que os estudos aconteçam sem interrupções ou problemas técnicos.

“Um computador desktop ainda é uma ótima ferramenta para se ter em casa ou em um escritório. Ele auxilia os estudos por servir como uma estação fixa, que pode muitas vezes ter apenas essa serventia”, diz Rubens Alves, editor do site Mago da Tecnologia.

Apesar de também serem opções, celulares e tablets tornam a imersão um pouco mais difícil e podem servir como distrações. Um notebook também é uma boa opção.

Um computador desktop ou notebook com placas de vídeo e de som modernas, webcam de nível satisfatório e memória suficiente é o equipamento ideal para permitir que você consiga receber os conteúdos da maneira que eles foram planejados pelo seu professor!