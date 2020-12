Aulas remotas estão autorizadas enquanto durar a pandemia da Covid-19

Nesta quinta-feira (10) o MEC homologou o parecer do Conselho Nacional de Educação que trata do assunto. Com a homologação, as redes de ensino, do básico ao superior, passam a ter permissão de contar as aulas remotas como carga horária enquanto durar a pandemia. A regra vigente permitia essa equiparação apenas até 31 de dezembro deste ano.