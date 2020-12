A Polícia Federal, atendendo à decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, deflagrou nesta segunda-feira (14), as 6ª e 7ª fases da Operação Faroeste. Duas desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia são alvos de mandados de prisão temporária.

Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, após pedido da subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo.

O objetivo da operação é a desarticulação de possível esquema criminoso voltado à venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desta vez, com a participação de membros de outros poderes, que operavam a blindagem institucional do esquema.

São investigados possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência.

Na manhã de hoje, também estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador/BA, Barreiras/BA, Catu/BA, Uibaí/BA e Brasília/DF.

O Ministro também determinou a prisão preventiva do operador de um juiz, além do afastamento do cargo e função de todos os servidores públicos envolvidos nestas fases.

Os nomes das duas desembargadoras e dos demais envolvidos no esquema não foram divulgados pela Polícia Federal.