Vocalista do grupo Roupa Nova morre aos 68 anos, por complicações da Covid-19. Paulinho, como era mais conhecido, pegou a doença no momento em que se recuperava de um transplante de medula, devido a um linfoma; A notícias sobre a morte do vocalista foi dada por meio das redes sociais do grupo, na noite desta segunda-feira (14). Ele teve uma parada cardiorrespiratória, que levou à parada dos órgãos.

A música brasileira está de luto. Mais um grande nome que a covid-19 tirou do convívio de seus amigos, familiares e admirados.

Morreu na noite desta segunda-feira (14), aos 68 anos, Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova.

A informação foi confirmada pelas redes sociais do grupo. Paulinho pegou a doença no momento em que se recuperava de um transplante de medula, devido a linfoma. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A mensagem divulgada pelo perfil da banda informa que o vocalista teve uma parada cardiorrespiratória, que levou à parada dos órgãos.

“As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu.

Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos.

Nossos agradecimentos a todos que oraram e pediram por ele.

Deus o receba de braços abertos! #Luto”

Mais cedo, o grupo havia atualizado o estado de saúde de Paulinho, também pelas redes sociais. Na ocasião, ele estava na UTI não COVID e seu estado era delicado, com necessidade de cuidados mais específicos.

Diversos artistas como Eliana, Angélica, Bochecha, Belutti, Mateus da dupla com Kauã, Hugo Gloss, dentre outros, se manifestaram com palavras de carinho e tristeza pela partida do vocalista de um dos maiores grupos musicais do país.

“Muito triste com essa notícia, Roupa Nova sempre foi uma “banda irmã” do 14 Bis e Paulinho sempre foi uma pessoa muito querida por todos nós. Descanse em paz meu amigo”, escreveu o cantor Flávio Venturini.

“Como diz uma das lindas músicas: “Amigos para sempre”. Que o senhor Deus, autor da vida, esteja com você nos braços; fique em paz meu amigo e leve com você, meu coração”, escreveu Cleberson Horsth, vocalista, pianista, arranjador e compositor do Roupa Nova.

Em outra postagem, Ricardo Feghalli, também integrante do grupo, disse: “Meu amigo está iluminado nessa foto, assim que quero guardá-lo em minha memória, tantos anos de tanto amor e alegria. Você vai continuar aqui comigo, dentro do meu coração”.

Paulinho deixa dois filhos: Pepê, baterista da banda Jamz, revelada no programa SuperStar (TV Globo), e a cantora Twigg.