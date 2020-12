MEC disponibiliza curso de práticas de produção de texto para educadores

A Secretaria de Alfabetização (Sealf) do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), segue com inscrições abertas para o curso on-line e gratuito de Práticas de Produção de Texto, voltado para educadores do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. As inscrições podem ser feitas no site do curso, dentro da plataforma Avamec , do MEC.

Com 120 horas de duração e dividida em 12 módulos, a formação aborda tópicos como comunicação e atuação, interpretação de fatos: causa e efeito, assunto e conclusão e manipulação de notícias.

As atividades propostas abarcam o emprego correto da pontuação, conjugação de verbos, concordância, regência, conjunções e locuções, entre outras regras de gramática fundamentais para a compreensão, interpretação e redação. Além disso, procura despertar a criatividade e a expressividade, contribuindo para uma melhora da produção textual do estudante.

A iniciativa faz parte do programa Tempo de Aprender, da Secretaria de Alfabetização, e está no âmbito da Política Nacional de Alfabetização (PNA) que inclui a produção de escrita como um dos seis componentes essenciais da alfabetização.