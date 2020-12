Mega Realizações Imobiliárias cresceu 180% em 2020 sob direção de Tuca Maia

Tuca Maia e Mega Corretora :

O corretor de imóveis é um profissional especializado na área Imobiliária. “Ele poderá trabalhar de forma autônoma ou em parceria com Imobiliárias, Construtoras e Incorporadoras”. Segundo o código civil, o corretor tem a obrigação de informar espontaneamente ao seu cliente todas as informações disponíveis sobre o imóvel. Fazem parte das suas responsabilidades:

– Checar a validade dos documentos do imóvel e veracidade das informações do vendedor, repassando-as para o comprador;

– Pesquisar e apresentar as certidões referentes à compra e venda, inclusive sobre dívidas em aberto do imóvel;

– Combinar com ambas as partes o preço e condições da transação, inclusive o percentual cobrado pelo seu trabalho;

– Agendar visitar aos imóveis e fazer a apresentação aos clientes interessados;

– Orientar clientes interessados em investir no mercado imobiliário.

Para realizar todas essas funções, o corretor deve estar sempre atualizado quanto ao estado atual do mercado imobiliário. É também necessário possuir amplo conhecimento sobre a legislação Imobiliária vigente para garantir que toda a documentação está regular e cumprir bem sua função. Marcelo Pereira





Tuca Maia - Mega Imobiliária:

A Imobiliária atua na intermediação de vendas e locação de imóveis, bem como a administração de imóveis locados. Ou seja, atua como mediadora entre o comprador ou locador e o proprietário do imóvel

Seu papel se limita a oferecer um leque de opções para o comprador e ajudar que ele encontre o melhor imóvel para suas necessidades.

As imobiliárias contam com o trabalho do corretor de imóveis, profissional responsável por pesquisar, orientar e facilitar o processo de compra e venda aos vendedores e compradores.





Tuca Maia - Mega Construtora:

A Construtora é responsável por executar as obras do empreendimento de acordo com as especificações técnicas aliado com o memorial descritivo, prazo contratual e normas vigentes. Lembrando que todos os riscos são de responsabilidade da construtora, tais como acidente de trabalho, pagamento de impostos sobre a mão de obra.sss

Todos os riscos com à construção são de responsabilidade da construtora como os acidentes do trabalho, o atraso nos pagamentos das medições por parte da incorporadora, execução de atividade fora de norma ou especificação que, no futuro, vai gerar reparos ou retrabalhos, pagamento de impostos sobre a mão-de-obra, responsabilidade técnica, etc.









Tuca Maia - Mega Incorporadora Imobiliária:

Incorporadora é responsável por identificar as oportunidades, então, ela faz o estudo de viabilidade, adquire o terreno. Ela viabiliza com os principais fornecedores, o dinheiro, ou melhor, o financiamento, para a realização do empreendimento.

Além disso, toda a articulação do empreendimento é de responsabilidade da incorporadora como o desenvolvimento dos projetos de arquitetura e todos os outros projetos, a contratação da construtora.

O consumidor ao comprar um apartamento em um edifício está fazendo negócio com a incorporadora e, é esta que deverá ser acionada caso tenha algum item de descumprimento de contrato (como o atraso de entrega da obra, entrega de apartamento com materiais fora da especificação do memorial descritivo, etc). Mega Incorporadora Imobiliária

Observação: A maioria das construtoras são suas próprias incorporadoras. Sim, elas podem exercer as duas funções ao mesmo tempo desde que as atividades estejam descritas no contrato social das mesmas.

(21) 3554 – 1600



contato@mribr.com.br

Marcelo Pereira