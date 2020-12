Veja o calendário de matrículas nas três novas UEIs de Mossoró

A Secretaria Municipal de Educação divulgou um novo calendário de matrículas para o Ano Letivo 2021.

Os novos prazos são específicos para três unidades de ensino que estão sendo entregues no final da gestão: UEI Pró-Infância Maria Caldas (Sumaré), UEI Pró-Infância Alice Dias da Silva (Vingt Rosado) e UEI Pró-Infância Zezinha Gurgel da Silva (Estrada da Raiz).

A matrícula acontecerá de forma on-line no Portal do Aluno (mossoró.com.br/aluno) obedecendo os seguintes prazos:

– Matrícula antecipada dos alunos novatos com Deficiência, com Transtornos Globais do Desenvolvimento e com Altas Habilidades/ Superdotação com deficiência – 11 a 13/01/2021.

– Matrícula geral dos alunos novatos – 19/01/2021.

Cada unidade de ensino dispõe quantidade de vagas limitadas:

* Unidade de Educação Infantil Maria Caldas:

– Berçário integral: 1(uma) turma com 8 alunos.

* Unidade de Educação Infantil Alice Dias da Silva:

– Berçário Integral: 1 turma com 8 alunos;

– Integral de 2 anos: 1 turma com 16 alunos;

– Maternal II: 1 turma com 16 alunos;

– Infantil I: 1 turma com 25 alunos;

– Infantil II: 2 turmas com 25 alunos.

* Unidade de Educação Infantil Zezinha Gurgel da Silva:

– Berçário Integral: 1 turma com 8 alunos;

– Integral de 2 anos: 1 turma com 16 alunos;

– Maternal I: 1 turma com 16 alunos;

– Maternal II:1 turma com 16 alunos;

– Infantil I: 1 turma com 25 alunos.

No final de novembro, a Secretaria de Educação já havia anunciado as datas de matrículas para as demais unidades de ensino do município.

Veja AQUI.