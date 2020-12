Funcionário da Ufersa reage a tentativa de assalto e é morto com um tiro, em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 20h, na ilha de Santa Luzia. Segundo informações da PM, um casal teria tentado assaltar José Mário Moura Pinto, de 64 anos, e seus familiares. O idoso reagiu, entrando em luta corporal com um dos suspeitos, e acabou sendo baleado no tórax. Ele morreu ainda no local.

Na noite desta segunda-feira (28) uma tentativa de assalto terminou com a morte de um funcionário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), na Ilha de Santa Luzia, em Mossoró

De acordo com informações da Polícia Militar, José Mário Moura Pinto, de 64 anos, estava sentado na calçada da casa de familiares, acompanhado da esposa, quando um casal se aproximou do local e anunciou o assalto.

O idoso teria reagido e entrado em luta corporal com o homem, enquanto a esposa dele e uma terceira pessoa tentaram conter a suspeita.

Na confusão, José Mário acabou sendo atingido por um disparo que o atingiu no tórax e acabou não resistindo. Uma unidade do Samu ainda chegou a ser acionada, mas a vítima já estava sem vida.

Os dois suspeitos conseguiram fugir do local, com destino ignorado. Ainda segundo a PM, a motocicleta em que o casal estava já havia sido tomada de assalto no Walfredo Gurgel. Logo após, os dois seguiram em direção à Ilha de Santa Luzia, onde cometeram o segundo crime.

Até às 21h20 o corpo de José Mário ainda estava no local, aguardando o fim da perícia, para só então ser removido para a sede do Itep. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios de Mossoró.





A Ufersa emitiu uma nota de pesar. Veja abaixo:

"A Universidade Federal Rural do Semi-Árido, por meio do Centro de Ciências Agrárias, vem externar profundo pesar pelo inesperado falecimento do servidor técnico-administrativo, José Mário Moura Pinto, ocorrido no início da noite desta segunda-feira, 28, após o servidor ter sido vítima de tentativa de assalto. José Mário Moura Pinto exercia a função de técnico de laboratório.

A Ufersa deseja muita força, e externa solidariedade de toda a comunidade acadêmica à família enlutada neste momento difícil, decorrente da violência urbana que assola os centros urbanos".