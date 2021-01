Veja a lista de profissionais de educação nomeados pelo Governo do RN

Nesta quinta-feira (31) o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), nomeou 1.336 educadores para a rede pública estadual de ensino.

Deste total, 593 são efetivos e 743 temporários. Os professores temporários substituirão educadores afastados por motivo de doença, como, por exemplo, aqueles acometidos pela COVID-19, licença para estudo e nos casos em que o professor titular assume função de direção, deixando a vaga em sala de aula.

A lista com os nomes de todos os profissionais nomeados está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE).

A relação de exames médicos e documentação exigida para que os nomeados possam assumir os cargos também foi publicada no DOE.



Nesta quarta-feira (30), ao anunciar a convocação dos profissionais de educação, a governadora Fátima Bezerra afirmou que gostaria de convocar muitos outros professores para compor o quadro de docentes do Estado.

No entanto, segundo ela, o desejo esbarra em impedimentos legais. “Não é falta de vontade, nem de prioridade, mas, infelizmente a legislação não nos permite”, pontuou.

