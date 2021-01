RN ultrapassa os 3 mil óbitos provocados pelo novo coronavírus. De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Sesap nesta segunda-feira (04), são 3.011 óbitos confirmados. Quanto ao número de pessoas infectadas pelo vírus no Estado, são 119.186; A taxa de ocupação em leito crítico da rede SUS ficou em 60,7%.

O Rio Grande do Norte ultrapassou, nesta segunda-feira, 04 de janeiro de 2021, a marca de 3 mil casos confirmados de pessoas que morreram devido a complicações da Covid-19

De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), são 3.011 óbitos, além de 119.186 casos confirmados da doença no Estado.

Ainda há 58.855 casos suspeitos, 262.087 descartados, 717 óbitos descartados e outros 475 em investigação laboratorial. Outras 65.768 pessoas foram diagnosticadas com Síndrome Gripal não Especificada (SGE).

A taxa de ocupação de leitos na rede pública está em 60,7%. Até o final do dia desta segunda, 448 pessoas estavam internadas no Estado, em leitos críticos e clínicos de unidades de saúde públicas e privadas do RN.