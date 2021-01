Prefeitura exonera 500 comissionados para reduzir gastos com pessoal

A medida leva em consideração a expectativa, no Orçamento 2021, que as despesas com pessoal superem o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Segundo a previsão da lei, os gastos com pessoal em Mossoró deverão atingir 57% da receita, acima do limite máximo, que é de 54%; Vale lembrar que as exonerações feitas pelo Município não vão comprometer os serviços públicos essenciais